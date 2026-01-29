Università Cattolica di Roma, Aurigemma: “Un faro di sapere ed un motore di progresso”

ROMA (ITALPRESS) – “È un onore e un privilegio partecipare oggi all’inaugurazione dell’Anno Accademico 2025-2026 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Questa prestigiosa istituzione rappresenta un faro di sapere, un centro di ricerca d’eccellenza e un motore di progresso per la nostra Regione e per l’intero Paese”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenendo alla cerimonia.

“L’Università Cattolica – ha sottolineato il Presidente Aurigemma – da sempre coniuga la profondità della ricerca scientifica con una solida formazione etica e umanistica. Questo approccio è fondamentale, specialmente in settori cruciali come la sanità, la ricerca medica e le scienze sociali, dove l’innovazione tecnologica deve sempre essere guidata da una visione incentrata sulla persona e sulla dignità umana”.

“La nostra Regione – ha proseguito Aurigemma – ha un legame storico e profondo con questa Università, che contribuisce in modo determinante alla crescita culturale, scientifica ed economica del Lazio. Le sue facoltà, i suoi ospedali e i suoi centri di ricerca sono risorse preziose che offrono opportunità formative di altissimo livello e producono innovazione al servizio della collettività”.

“In un momento storico segnato da rapide trasformazioni – ha concluso il Presidente – il ruolo di istituzioni accademiche come l’Università Cattolica, che promuovono il pensiero critico, il dialogo interculturale e la ricerca di soluzioni alle grandi sfide del nostro tempo, è più importante che mai. Auguro a tutti gli studenti, ai docenti e al corpo accademico un anno accademico ricco di successi e di nuove scoperte”.

