Roma, Ponte del primo maggio: arrestate 32 persone

ROMA (ITALPRESS) – In occasione del ponte del Primo Maggio, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno potenziato i servizi esterni per migliorare il controllo del territorio. I controlli sono stati svolti nei pressi degli scali ferroviari, nelle stazioni della metropolitana, a bordo dei mezzi pubblici, nei luoghi maggiormente frequentati dai turisti e nei principali punti di aggregazione. Il bilancio delle attività, condotte dai Carabinieri è di 32 persone assicurate alla giustizia, delle quali 16 sorprese in flagranza per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti, 6 per furto aggravato, 1 per detenzione di arma clandestina e munizionamento, 2 per evasione, 1 per tentata rapina e 6 poiché risultate destinatarie di ordinanza che dispone per loro l’arresto. Ulteriori 16 persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica, mentre 14 assuntori di droghe sono stati segnalati alla Prefettura.

Nel corso delle operazioni i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola revolver Smith & Wesson mod. 357 Magnum con matricola abrasa, una pistola Beretta mod. 1934, una pistola Tokarev M57, 61 cartucce e 3 granate stordenti e accecanti tipo “flash bang”, rinvenute dai Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante all’interno di un locale adibito a magazzino.

Nello stesso contesto operativo, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, hanno sequestrato ulteriori 3 pistole a salve replica 9×21, prive di tappo rosso e con canna otturata, unitamente a 3 cartucce calibro 38 e 32 special.

Complessivamente, l’azione dei reparti ha permesso di sottrarre alla circolazione nelle aree urbane un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, tra cui circa 566 grammi di hashish, 235 grammi di cocaina, 378 grammi di crack, 67 grammi di eroina, 46 grammi di ketamina, oltre a pasticche di ecstasy e 20 compresse di Rivotril, unitamente alla somma contante di 4.900 euro ritenuta provento di attività illecite.

-Foto di repertorio Carabinieri-

(ITALPRESS).