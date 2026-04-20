Università Cattolica del Sacro Cuore, presentato a Roma il Piano Strategico 2026-2028

ROMA (ITALPRESS) – Una scuola di integrazione dei saperi, valorizzazione della ricerca e di giovani ricercatrici e ricercatori, offerta formativa di qualità, internazionalizzazione e Piano Africa, fundraising ispirato a principi identitari e istituzionali: sono questi i cinque pilastri del Piano Strategico 2026 – 2028 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore presentato oggi, nella Sede di Roma dell’Ateneo, dalla Rettrice Elena Beccalli.



Frutto di un processo partecipato che ha coinvolto tutte le componenti della comunità universitaria, il Piano delinea progettualità che, generando impatto, possano lasciare il segno e integrarsi pienamente con le attività didattiche, di ricerca e di terza missione.

Alla presentazione, insieme alla Rettrice Elena Beccalli, è intervenuto S. E. Mons. Angelo Vincenzo Zani, Archivista e Bibliotecario Emerito di Santa Romana Chiesa.

“Il nuovo Piano Strategico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore è anzitutto fondato su un metodo partecipativo, sulla collaborazione attiva di tutta la comunità universitaria, sulla co-progettazione e sull’ascolto dei principali interlocutori per scrivere insieme il futuro dell’Ateneo per i prossimi tre anni”, ha esordito la Professoressa Beccalli.

“Tre gli indirizzi che guidano la nostra missione istituzionale – ha continuato Beccalli – valorizzare il profilo di ateneo cat­tolico non profit; favorire una piena integrazione tra la dimensione di comunità educante e quella di research university; costruire un luogo di espe­rienza del sapere e non solo di trasmissione del sapere. Ciò significa, per esempio, attivare proposte pedagogiche innovative come il service learning, fondato sul coinvolgimento della comunità studentesca in percorsi di cittadinanza attiva e partecipazione sociale, o come il peer mentorship, per un aiuto tra pari anche su contenuti, conoscenze e competenze”.

Il Piano Strategico 2026-2028 è articolato in cinque pilastri tra loro collegati: “Il primo pilastro – ha detto la Rettrice Beccalli – riguarda l’istituzione di una scuola di integrazione dei saperi per potenziare l’interdisciplinarità dell’Ateneo nell’af­frontare le grandi questioni del nostro tempo a partire da una prospettiva trasversale, evitando il rischio di una parcellizzazione delle competenze”.

“Il secondo pilastro è rappresentato dalla valoriz­zazione della ricerca, delle ricercatrici e dei ricer­catori allo scopo di rendere ancor più incisivo il profilo di research university, promuovendo un ambiente di ricerca favorevole in grado di attrarre e sostenere le giovani ricerca­trici e i giovani ricercatori attraverso incentivi e premialità”.

“Il terzo pilastro poggia su un’offerta formativa di qualità che valorizzi l’esperienza del sapere negli spazi fisici e digitali, anche attraverso un rinnovamento dei contenuti e delle metodologie didattiche con particolare attenzione agli stru­menti dell’intelligenza artificiale e lo sviluppo di percorsi in collaborazione con la piattaforma di­gitale internazionale FutureLearn per una forma­zione che abbracci l’intero arco della vita profes­sionale”.

Il quarto pilastro riguarda l’internazionalizzazione con «l’ampliamento della dimensione globale attra­verso accreditamenti, attenzione ai ranking e a ulteriori dual degree in aggiunta ai 112 già attivi e, insieme, con un orientamento più identitario ispirato alla solidarietà, volto a proseguire nella realizza­zione del Piano Africa».

“Il quinto pilastro – ha concluso la Rettrice – è dedicato alle attività di fundrai­sing, facendo leva su principi identitari e istituzio­nali con l’idea del dono come reciprocità, rafforzando le relazioni con gli alumni e gli interlocutori esterni per sostenere progettualità strategiche e garantire l’accesso ai nostri corsi a giovani meritevoli ma privi di mezzi”.

Il nuovo Piano Strategico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore è il risultato di un processo condiviso iniziato nove mesi fa, caratterizzato da 34 workshop tematici, cui hanno aderito 665 membri della comunità, 1.711 rispondenti alla survey online e 54 proposte progettuali presentate attraverso la call for ideas.

“L’iniziativa promossa dalla Rettrice sin dall’inizio del suo mandato, e condivisa convintamente dai suoi collaboratori e dai docenti, risponde ad un disegno originale e innovativo nello scenario delle istituzioni accademiche attuali – ha detto Mons. Vincenzo Zani nel suo intervento -. In particolare esso ha il grande pregio di marcare l’identità, la progettualità nonché la missione dell’Ateneo dei cattolici in Italia e di collocarlo nell’orizzonte internazionale”, attraverso tre elementi fondamentali. “Il primo – ha continuato – è il contesto culturale e geo-politico che fa da sfondo al Piano strategico. La scelta voluta dalla Rettrice di traghettare l’Ateneo verso il futuro, dando corpo all’idea di migliore università per il mondo, non può non rimandare alle radici stesse, al DNA di questa istituzione. E mi piace sottolineare che mentre si avvia l’attuazione del Piano strategico la Rettrice Elena Beccalli è stata eletta membro della Federazione Internazionale delle Università Cattoliche (la FIUC), voluta da Gemelli, nonché presidente della sua sezione europea, cioè la FUCE. Questo ruolo della nostra Rettrice aiuterà senza dubbio ad incentivare ulteriormente la dimensione internazionale, la ricerca scientifica e la qualità accademica del nostro Ateneo, come è ben sottolineato nei pilastri del Piano strategico”.

“Il secondo fattore che rende peculiare il Piano strategico è il metodo seguito nella sua elaborazione che ricopre un grande valore umano, culturale e accademico, in uno straordinario laboratorio di dialogo e scambio che ha reso tutti protagonisti di una comunità universitaria che si interroga e prende coscienza del suo grande compito da svolgere in una società in profondo cambiamento. Un altro fattore concerne i contenuti, distribuiti nei cinque pilastri in cui si articola il Piano, dei quali vorrei sottolineare soprattutto la scuola di integrazione dei saperi e la valorizzazione della ricerca”. La scuola di integrazione dei saperi, in particolare, dovrà avere “come obiettivo vitale quello di riformare il pensiero coordinando le culture e i saperi separati. La interdisciplinarità è insufficiente per rimediare alla superspecializzazione”. “In questo senso, i primi due pilastri, dell’integrazione dei saperi e della qualità della ricerca, sono una significativa scommessa, il vero valore aggiunto che l’Università Cattolica con coraggio propone nel panorama degli studi accademici oggi”.

Il racconto del processo che ha portato alla redazione e alla condivisione di questo documento è stato affidato a Isabella Di Chio, Giornalista Rai, TgR Lazio, che si è confrontata con due esponenti della comunità universitaria, la professoressa Tiziana Bove, Ordinario di Anestesiologia,, la dottoressa Laura Motta dell’Ufficio Ricerca della Sede, e gli studenti Antonio Pio di Nuzzo (Corso di laurea in Medicina e chirurgia, Facoltà di Medicina e chirurgia), Akshaya Balamuruman (Corso di laurea in Medicine and Surgery, Facoltà di Medicina e chirurgia), Sofia Pavone (Corso di laurea in Healthcare Management, Facoltà di Economia).

– foto ufficio stampa Università Cattolica del Sacro Cuore –

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