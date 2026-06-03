Università Cattolica, cerimonia di premiazione dei premi e borse di studio per merito a 236 studenti

MILANO (ITALPRESS) – L’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Istituto Giuseppe Toniolo, ente fondatore e garante dell’Ateneo, confermano il proprio impegno a sostegno del merito con la Cerimonia di premiazione dei Premi e delle Borse di studio per merito A.A. 2025-26, in programma domani alle ore 17.00 nell’Aula G.110 Gemelli della sede di Milano. Saranno premiati complessivamente 236 studenti e studentesse che si sono distinti per impegno, talento e risultati accademici.

Di questi, 100 sono vincitori delle borse START e RUN, assegnate attraverso il Concorso nazionale Borse per Merito UCSC; 100 riceveranno i Premi SMART, destinati agli studenti già iscritti all’Ateneo con la media accademica più alta nel rispettivo anno di corso e Facoltà; 15 ulteriori Premi di studio sono sostenuti da BDO Italia a favore di studenti meritevoli della Facoltà di Economia; 21 borse e premi in memoria sono resi possibili dalla generosità di amici dell’Università Cattolica e donatori, che hanno scelto di ricordare i propri cari investendo nel futuro dei giovani.

La cerimonia sarà aperta dal saluto della Rettrice dell’Università Cattolica Elena Beccalli. Interverranno Michele Lenoci, componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Toniolo e moderatore dell’incontro, Elena Marta, Presidente di Fondazione EDUCatt, e Maurizio Agnesa, HR Director BDO.

Lo speech centrale sarà affidato ad Antonella Sciarrone Alibrandi, Giudice della Corte costituzionale, già Pro-Rettrice vicaria dell’Università Cattolica e ordinaria di Diritto dell’economia. Una parte particolarmente significativa dell’edizione 2025-26 è rappresentata dalle borse in memoria.

Grazie alla generosità di famiglie, amici e sostenitori dell’Università Cattolica, 21 studenti riceveranno un premio o una borsa di studio intitolata a persone che hanno lasciato una traccia importante nella vita dei loro cari e, in diversi casi, nella storia dell’Ateneo e dell’Istituto Toniolo.

Tra queste, un ricordo speciale è dedicato al professore Franco Anelli, già Rettore dell’Università Cattolica, cui è intitolata una borsa sostenuta dalla madre, Lucia Ambroggi, a beneficio di studenti meritevoli della Facoltà di Giurisprudenza. Prima della cerimonia generale è previsto anche un momento riservato proprio ai donatori delle borse in memoria, nel quale i benefattori incontreranno gli studenti beneficiari. Un gesto che dà forma concreta a una convinzione semplice e profonda: sostenere un giovane nel suo percorso universitario è uno dei modi più belli per custodire e rendere viva una memoria.

Il programma delle borse per merito è tra le iniziative più significative in Italia rivolte agli studenti undergraduate selezionati esclusivamente sulla base dei risultati conseguiti e del potenziale dimostrato. Nato per valorizzare l’eccellenza e accompagnare i giovani più motivati nel loro percorso formativo, il progetto affianca il più ampio sistema di interventi per il diritto allo studio promosso dall’Ateneo e da Fondazione EDUCatt.

L’iniziativa a sostegno del merito affianca l’articolato Piano Borse di studio dell’Ateneo, promosso da Fondazione EDUCatt, l’ente per il diritto allo studio, a beneficio degli studenti meritevoli e bisognosi. Oltre a queste borse per merito, infatti, l’Università Cattolica del Sacro Cuore eroga oltre 3000 borse per reddito tramite Fondazione EDUCatt.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).