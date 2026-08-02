La Regione Sardegna lancia il piano Newgens, al via tirocini extracurriculari per gli under 35

CAGLIARI (ITALPRESS) – La Regione Sardegna stanzia 9 milioni di euro per percorsi retribuiti di sei mesi in azienda. Trasformare la formazione in esperienza, e l’esperienza in lavoro. Con questo obiettivo la Regione Sardegna avvia i Tirocini extracurriculari NEWGENS, una delle misure centrali del Piano Giovani Sardegna 2025-2029, destinata ai giovani residenti nell’Isola tra i 18 e i 35 anni non compiuti.

“Con questo importante Piano da circa 80 milioni di euro – dichiara l’assessora del Lavoro Desirè Manca – mettiamo in campo un’azione concreta e coordinata per offrire ai giovani sardi una reale opportunità di ingresso nel mondo del lavoro. Troppi ragazzi sono ancora costretti a lasciare la Sardegna perché non trovano occasioni per costruire qui il proprio futuro. Il nostro obiettivo è invertire questa tendenza, creando percorsi che valorizzino competenze, talento e professionalità all’interno del territorio regionale”. “Per questo – aggiunge – investiamo 9 milioni di euro nell’attivazione di tirocini retribuiti della durata di sei mesi presso imprese ed enti con sede in Sardegna. Si tratta di uno strumento strategico per favorire l’occupazione giovanile, rafforzare le competenze professionali e rendere più efficace l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”.

La scelta di investire sui tirocini si fonda su dati concreti. “Il Quinto Rapporto di monitoraggio nazionale sui tirocini extracurriculari dell’INAPP, relativo al triennio 2021-2023, conferma che questo strumento continua a produrre risultati occupazionali significativi quando i percorsi sono ben strutturati”, prosegue l’esponente della Giunta. “A sei mesi dalla conclusione del tirocinio, il tasso medio di inserimento lavorativo raggiunge il 55,5%. I risultati sono ancora più positivi per i percorsi di durata compresa tra quattro e sei mesi, dove il tasso di inserimento sale al 64,5%, mentre il 42,6% dei tirocini si trasforma in un rapporto di lavoro con il soggetto ospitante”. “Questi numeri – sottolinea – dimostrano che non stiamo finanziando semplici esperienze formative, ma investendo in uno strumento capace di creare occupazione e rafforzare l’occupabilità dei giovani. È una scelta politica precisa: dare ai ragazzi sardi la possibilità di costruire il proprio futuro nella loro terra, sostenendo al tempo stesso la crescita delle imprese e lo sviluppo del sistema produttivo regionale”.

I tirocini saranno attuati dall’ASPAL, attraverso la rete dei Centri per l’Impiego, e finanziati con le risorse del PR Sardegna FSE+ 2021-2027, Priorità 4 “Occupazione giovanile”. La misura è rivolta ai giovani residenti in Sardegna, di età compresa tra 18 e 35 anni non compiuti, in stato di disoccupazione, che abbiano rilasciato la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato nel Centro per l’Impiego competente.

“Ogni tirocinio – prosegue Manca – sarà accompagnato dalla presenza di tutor dedicati e si svolgerà attraverso un’esperienza formativa pensata per rafforzare competenze tecniche, professionali e trasversali. Abbiamo previsto due tipologie di percorsi: i tirocini extracurriculari ordinari, con un’indennità mensile lorda di 500 euro, e i tirocini extracurriculari High Competence, rivolti ai profili ad alta qualificazione, con un’indennità mensile lorda di 1.000 euro. È un investimento concreto sulle capacità dei nostri giovani e sul loro futuro professionale, perché crediamo che la formazione di qualità rappresenti la strada più efficace per creare occupazione stabile e trattenere i talenti in Sardegna”.

“Il nostro obiettivo – conclude l’assessora del Lavoro Desirè Manca – è accompagnare i giovani lungo un percorso che non si esaurisce con il tirocinio, ma che possa tradursi in un’opportunità concreta di lavoro. Al termine dell’esperienza, i partecipanti potranno ottenere un’attestazione finale che valorizza e rende trasparenti le competenze acquisite, un patrimonio spendibile nel loro percorso professionale. Inoltre, laddove ricorrano i requisiti previsti, potranno accedere alle ulteriori misure del Piano NEWGENS, compresi i Bonus occupazionali, pensati per incentivare le assunzioni e favorire la trasformazione del tirocinio in un’occupazione stabile”.

– Foto Regione Sardegna –

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