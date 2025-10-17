Unione Industriali, Gay: “Lavoriamo per rendere il territorio luogo di crescita e innovazione”

TORINO (ITALPRESS) – “La nostra ambizione e il nostro impegno sono gli stessi con cui ci siamo lasciati un anno fa. Abbiamo lavorato e lavoriamo per mettere in campo ogni sforzo e ogni energia per contribuire a rendere la nostra città e il nostro territorio luoghi di crescita e innovazione. Luoghi dove l’intelligenza industriale, che vuol dire creatività, passione, tecnica, innovazione, possa continuare a crescere ed esprimersi al suo massimo potenziale”. Così il presidente dell’Unione Industriali Torino, Marco Gay, ha introdotto l’assemblea dell’associazione che si è svolta questa mattina nel capoluogo, a cui hanno partecipato 800 imprenditori e manager torinesi.

Nella sua analisi, il presidente ha espresso preoccupazione per il contesto internazionale e ha sottolineato come “al di là dell’Atlantico si sta imponendo un nuovo codice nel linguaggio diplomatico. Le alleanze si riconfigurano e si rinsaldano. La diplomazia economica non è più l’unico strumento per garantire la pace”.

“Ciò che più ci preoccupa è la costante incertezza di quello che è e che sarà. Il risultato è un potenziale stallo per le nostre aziende e per le nostre esportazioni” ha proseguito, evidenziando come “in Italia godiamo di stabilità politica: per noi imprenditori è essenziale e deve essere il punto di partenza per costruire il nostro futuro”.

