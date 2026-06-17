Liguria, Scajola “Al lavoro per dare risposte concrete alle esigenze abitative”

GENOVA (ITALPRESS) – L’assessore all’Edilizia e alle Politiche abitative di Regione Liguria, Marco Scajola, ha partecipato questa mattina all’incontro di rete del progetto SIN#APS, promosso da Uniat APS, pensato per costruire una connessione stabile tra soggetti istituzionali e sociali sul tema delle politiche abitative e della tutela degli inquilini. Nel corso dell’evento è stata sottolineata l’importanza della collaborazione tra istituzioni, enti gestori, organizzazioni sindacali e associazioni del territorio per promuovere il diritto all’abitare, favorire l’inclusione sociale e garantire una maggiore tutela delle persone. “Questo incontro è stato prezioso per fare il punto sulla situazione in Liguria e per confrontarsi con tutti gli attori coinvolti. Come Regione abbiamo un ottimo dialogo con il sindacato degli inquilini, che rappresenta un riferimento importante per conoscere le esigenze concrete dei cittadini – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. È emersa con forza la necessità di una politica abitativa strutturale, in grado di rispondere alle difficoltà che interessano soprattutto le famiglie”.

“Come coordinatore del tavolo Edilizia e Politiche abitative della Conferenza Stato – Regioni sono in costante contatto con il Governo e con i colleghi regionali affinché il Piano Casa, nato con l’obiettivo di riorganizzare il sistema abitativo nazionale e strumento attesissimo dai territori, raccolga le richieste di modifica e le osservazioni delle Regioni per fare in modo che possa essere uno strumento utile e funzionale alle alte aspettative dei territori. Inoltre siamo in prima linea, per chiedere più fondi al Governo per far fronte all’emergenza abitativa. Per quanto riguarda le misure prese in Liguria – continua l’assessore Scajola – in 10 anni abbiamo messo a terra una lunga serie di interventi, programmi di riqualificazione e misure di sostegno contro la morosità incolpevole, con un investimento di oltre 150 milioni di euro per interventi di Erp e Ers. Sul fronte della rigenerazione urbana, in particolare, abbiamo messo a punto progetti ambiziosi e di ampio respiro come i Pinqua di Begato, della Pigna di Sanremo e la riqualificazione di Marinella di Sarzana”.

– Foto di repertorio Regione Liguria-

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