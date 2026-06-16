A La Spezia presentata la banca dati antimafia per il cantiere del nuovo ospedale

LA SPEZIA (ITALPRESS) – È stata presentata in Prefettura la banca dati informatica prevista dal Protocollo di legalità per la realizzazione del nuovo ospedale della Spezia, in località Felettino. Lo strumento consentirà di monitorare costantemente quanto avviene nel cantiere, con informazioni sulla società esecutrice, sulla filiera dei subappalti, sulla forza lavoro e sui mezzi impiegati.

La banca dati sarà accessibile alla Prefettura, alle Forze di Polizia e alla Direzione investigativa antimafia e permetterà di verificare anche la somministrazione di manodopera e il rispetto delle procedure antimafia.

“Costituisce un ulteriore, importante momento di verifica e tutela della legalità nel territorio spezzino”, ha dichiarato il prefetto Andrea Cantadori, auspicando il completamento dell’opera nel gennaio 2028.

Secondo l’assessore regionale all’Edilizia ospedaliera, Giacomo Raul Giampedrone, il sistema consentirà al gruppo interforze e alla Direzione distrettuale antimafia di avere un quadro aggiornato della vita del cantiere, delle imprese, dei lavoratori, dei mezzi, dei contratti e dello stato di avanzamento dei lavori.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).