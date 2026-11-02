UniCredit sostiene la prevenzione cardiovascolare nel Trapanese

TRAPANI (ITALPRESS) – UniCredit conferma il proprio impegno a favore della salute e del benessere delle comunità locali sostenendo il progetto promosso da Batticuore Batti Organizzazione di Volontariato, associazione attiva da anni nella diffusione della cultura della prevenzione cardiovascolare nella provincia di Trapani. Attraverso il Fondo Carta Etica, la banca ha deliberato un contributo destinato all’acquisto di un innovativo sistema di ergospirometria, strumento fondamentale per l’attività di screening e diagnosi precoce delle patologie cardiache negli sportivi e nei pazienti affetti da specifiche cardiopatie. Il progetto, denominato “Lo screening con Ergospirometria: prevenzione della morte improvvisa dello sportivo dilettante”, punta a rafforzare le attività di prevenzione sul territorio attraverso incontri informativi, campagne di sensibilizzazione e screening gratuiti rivolti alle società sportive dilettantistiche e a persone affette da cardiomiopatie e cardiopatie congenite dell’età adulta ed è stato presentato nei giorni scorsi al collegio dei Gesuiti di Mazara del Vallo alla presenza di Daniela Collura, area manager retail Trapani di Unicredit, e di Gaspare Rubino, presidente dell’associazione.

L’investimento consentirà l’acquisto di un sistema completo composto da tapis roulant professionale, apparecchiatura spirometrica per test cardiopolmonari e defibrillatore semiautomatico Grazie a questa iniziativa si stima che possano beneficiare delle attività di prevenzione circa 27 mila sportivi praticanti e, indirettamente, oltre 50 mila cittadini appartenenti alle comunità coinvolte, per un totale di circa 77 mila beneficiari sul territorio provinciale. Salvatore Malandrino, regional Manager di Unicredit ha dichiarato: “con questo intervento UniCredit conferma il proprio sostegno a progetti ad alto impatto sociale, capaci di generare benefici concreti e duraturi per il territorio. Siamo orgogliosi di affiancare Batticuore Batti ODV in un’iniziativa che promuove la cultura della prevenzione, la sicurezza nella pratica sportiva e l’accesso a strumenti diagnostici avanzati, contribuendo a rafforzare la tutela della salute nella provincia di Trapani.”

Gaspare Rubino, presidente dell’Associazione Batticuore Batti ha dichiarato: “da anni siamo impegnati nella promozione di campagne di screening e sensibilizzazione sui temi della salute cardiovascolare, collaborando con istituzioni, professionisti sanitari e realtà associative del territorio. Grazie ad Unicredit il nuovo progetto consentirà di ampliare ulteriormente il raggio d’azione dell’associazione, aumentando le opportunità di diagnosi precoce e contribuendo alla riduzione del rischio di eventi cardiaci improvvisi durante l’attività sportiva”. Attraverso la Carta etica la Banca ad oggi (dal 2011 al 2026) ha assegnato in Sicilia quasi 2.8 milioni di euro a 224 progetti di onlus che operano nell’isola.

– foto ufficio stampa UniCredit –

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