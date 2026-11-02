Calcio a 5, SS. Sacramento vince il 16° torneo delle parrocchie “San Giovanni Paolo II”

ROMA (ITALPRESS) – La squadra della parrocchia SS. Sacramento ha vinto la 16^ edizione del Torneo delle Parrocchie di calcio a 5 “San Giovanni Paolo II“, promosso dall’Unione Sportiva Acli di Roma. La finale, che si è disputata presso la Parrocchia Santissima Trinità a Villa Chigi, ha visto la squadra del SS. Sacramento battere 2-0 la parrocchia di S. Michele Arcangelo. Contestualmente, è stata disputata anche la finale playout vinta ai rigori dal PGS Borgo Don Bosco contro la US Nomen, dopo che la partita si era conclusa sul 3-3. La US Nomen si è comunque aggiudicata la “Coppa Fair Play”, che ogni anno viene assegnata alla squadra più virtuosa e con meno ammonizioni. Al torneo, che ha preso il via lo scorso 15 giugno, hanno partecipato in totale 9 parrocchie che si sono sfidate in un girone unico con gare di andata e ritorno, terminato il 26 settembre. “Il Torneo delle Parrocchie San Giovanni Paolo II – dichiara Luca Serangeli, presidente di US Acli Roma – rappresenta un’importante occasione per valorizzare lo sport come strumento di aggregazione, educazione e crescita, nel segno della solidarietà e dei valori cristiani”.

– foto Ufficio Stampa US Acli Roma –

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