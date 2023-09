MILANO (ITALPRESS) – Americàs Cup e UniCredit annunciano una nuova collaborazione, che vede la banca come Global Partner e Global Banking Partner esclusivo della 37a edizione della competizione che si terrà a Barcellona dal 12 al 20 ottobre, con una regata preliminare che si svolgerà a Vilanova i La Geltrù in Catalogna da oggi a domenica. L’ultima edizione dell’Americàs Cup è stata seguita da un pubblico internazionale di 931 milioni di fan, con l’Europa che ha registrato i dati più alti. Nel 2024 la competizione si aspetta di catturare un pubblico ancora più numeroso a livello europeo, con l’evento principale che si svolgerà a Barcellona e quattro dei sei team che rappresenteranno il Vecchio continente (Svizzera, Italia, Gran Bretagna e Francia). Quest’anno, inoltre, l’Americàs Cup ospiterà per la prima volta sia la Coppa Giovanile che la Puig Americàs Cup, con otto dei 12 team provenienti dall’Europa. Con un così alto interesse previsto in Europa, l’Americàs Cup ha scelto UniCredit come Global Partner e Global Banking Partner in virtù della sua lunga tradizione in Europa.

Tradizione che può vantare una solida presenza in 13 Paesi del continente e 15 milioni di clienti in tutto il mondo.

Questa partnership costituisce un’unione basata su valori condivisi, oltre che su una comune attenzione all’innovazione, alla diversità e all’impegno per la sostenibilità. L’accordo di

sostenibilità tra AC37 Event Ltd e World Sailing garantirà investimenti in progetti comunitari nell’ambito dell’innovativa Blue Economy di Barcellona, che sostiene l’ambiente marino della

regione, e il sostegno alla strategia di sostenibilità Agenda 2030 di World Sailing. Andrea Orcel, Group CEO & Head of Italy di UniCredit, ha sottolineato come “UniCredit è orgogliosa di essere Global Partner di una competizione con un patrimonio così ricco come l’Americàs Cup. Il trofeo è il simbolo delle incredibili imprese che si possono realizzare grazie al lavoro di squadra e alla determinazione nel perseguire un obiettivo comune. Queste sono anche le forze trainanti di tutto ciò che facciamo in UniCredit – i nostri recenti successi, nonostante le ‘acque agitatè del contesto macroeconomico, ne sono la prova – e quindi questa è una partnership naturale”.

“Questo vale anche per la sostenibilità. Ammiriamo il lavoro di Grant e del team dell’AC per allinearsi all’Agenda 2030 di World Sailing sulla sostenibilità in quanto World Sailing Special Event. La sostenibilità ambientale e sociale sono una priorità per UniCredit e questa partnership ci aiuterà a dare un contributo significativo in entrambe le aree per tutti i nostri stakeholder”, ha aggiunto. Per Grant Dalton, Ceo di Americàs Cup Events, “l’Americàs Cup è entusiasta di dare il benvenuto a UniCredit Group nella sua famiglia, in qualità di Global Banking Partner della 37a Americà Cup di Barcellona. I valori di integrità, responsabilità e attenzione alle persone del Gruppo UniCredit si rispecchiano in tutto ciò che ci siamo prefissati di raggiungere con la competizione. Siamo entusiasti di lavorare con un partner che condivide molti dei nostri stessi valori e non vediamo l’ora di lavorare con Andrea e il suo team globale per portare al pubblico un viaggio straordinario nel 2024”.

– Foto ufficio stampa UniCredit –

(ITALPRESS).