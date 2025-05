UniCredit fornisce una donazione per la realizzazione di una fattoria didattica sociale nel palermitano

PALERMO (ITALPRESS) – UniCredit ha fornito un contributo economico alla Cooperativa Rigenerazioni Onlus per la realizzazione del progetto di fattoria didattica sociale nella zona di Sant’Onofrio, a Trabia, in provincia di Palermo. Il progetto, si legge in una nota, ha previsto l’avviamento e la strutturazione di nuovi spazi e servizi all’interno della Fattoria Didattica Sociale Sant’Onofrio ed è nato dall’esigenza di mettere a coltura dei terreni non utilizzati adeguatamente, supportando l’attività agricola con servizi educativi, formativi e turistici, di richiamo alla tradizione contadina siciliana e capaci di creare opportunità di inserimento socio-lavorativo per soggetti svantaggiati.

La Cooperativa Rigenerazioni Onlus supporta la crescita dell’azienda agricola, occupandosi della formazione imprenditoriale dei giovani coinvolti nel progetto e facilita la commercializzazione delle farine, legumi, miele e formaggi prodotti. La Cooperativa Rigenerazioni Onlus nasce nel 2016 come spin-off dell’istituto Don Calabria per promuovere una stabile inclusione nel mondo del lavoro dei giovani detenuti dell”istituto Penitenziario Minorile Malaspina di Palermo, attraverso un laboratorio di pasticceria con il progetto “Cotti in Fragranza”.

Nel 2018 ha inaugurato un secondo nucleo operativo all’interno dell’ex convento di Casa San Francesco nel quartiere Ballarò di Palermo, aprendo il locale “Al Fresco giardino pizza e bistrot” al fine di accrescere il numero dei giovani coinvolti e consentire la prosecuzione dei percorsi lavorativi una volta espiata la pena detentiva.

“UniCredit è da sempre vicina alle esigenze del territorio – ha sottolineato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit – fornendo un contributo concreto alle necessità delle comunità in cui opera. La nostra donazione è stata resa possibile grazie a UniCreditCard Flexia Etica, collegata ad un progetto etico. La carta etica prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarietà portate avanti da organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili. Dal 2011 ad oggi, attraverso la nostra carta etica, la banca ha assegnato in Sicilia oltre 2,5 milioni di euro a 211 progetti di onlus che operano nell’isola”.

“Questa donazione – ha aggiunto Don Ivo Pasa, vicepresidente della Cooperativa sociale Rigenerazioni Onlus – rappresenta molto più di un aiuto economico: è un seme di speranza che germoglia su una terra desiderosa di riscatto. La nostra fattoria didattica sociale non è solo un luogo di lavoro ma uno spazio di rinascita, dove la terra coltivata diventa metafora di vite che si rigenerano. Crediamo profondamente che il lavoro, vissuto come servizio e occasione di crescita, sia una via concreta per restituire dignità a chi ha vissuto situazioni di fragilità. Ringraziamo UniCredit per aver creduto in questo cammino, che ha radici nella tradizione cristiana della cura e dell’accoglienza”.

-Foto ufficio stampa Unicredit-

(ITALPRESS).