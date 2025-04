Unicredit e Università di Verona sostengono l’accesso alla formazione

VERONA (ITALPRESS) - UniCredit Foundation ha presentato "Oltre l'istruzione obbligatoria in Europa", una ricerca accademica realizzata su commissione della fondazione stessa, che mette in luce le persistenti disuguaglianze educative in Europa. Lo studio evidenzia come i giovani provenienti da contesti socioeconomici meno privilegiati siano ancora significativamente sottorappresentati nell'istruzione superiore, ostacolati da vincoli finanziari, da un orientamento insufficiente e da sistemi di orientamento scolastico precoce. Questa ricerca si inserisce all'interno dell'impegno più ampio di UniCredit Foundation di offrire opportunità educative alle nuove generazioni, con un investimento di quasi 30 milioni di euro in Europa nel solo 2024. La presentazione dello studio, avvenuta durante l'evento "Equità nell'istruzione: dalla scuola secondaria all'università in Europa", organizzato in collaborazione con l'Università di Verona, ha offerto un'importante occasione di dialogo tra la comunità studentesca e accademica e i rappresentanti del mondo istituzionale e produttivo del territorio. f29/mgg/gsl