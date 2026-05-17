Modena, De Pascale “Commovente partecipazione e coinvolgimento dei cittadini”

BOLOGNA (ITALPRESS) - "Un Ringraziamento al Presidente della Repubblica e alla Presidente Meloni per questa visita di oggi. La visita congiunta ha avuto anche una forma, credo, che sia stata molto, molto importante: un messaggio di unità delle istituzioni, una visita personale molto affettuosa ai professionisti e alle professioniste sanitarie che sono intervenuti, e anche ovviamente ai familiari, e in un caso a Modena anche a uno dei feriti che è stato possibile incontrare. È chiaro che sono tutti molto scossi e feriti, però tutti hanno apprezzato questa visita e questo segnale delle istituzioni. È chiaro che in questo momento il pensiero va ai professionisti che in questo luogo e all'Ospedale Civile di Baggiovara stanno lavorando per salvare vite. Sono feriti veramente molto, molto gravi. La prognosi rimane riservata e ancora per molte ore ci sarà pericolo di vita almeno per quattro persone, quindi dobbiamo essere tutti al loro fianco. E' stato davvero commovente sentire il racconto da parte degli operatori del 118 delle modalità dell'intervento, sia per la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini, perché ci sono stati immediatamente interventi di passanti". Lo ha dichiarato Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, al termine della visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e della premier Giorgia Meloni, ospedali di Baggiovara (Modena) e Bologna. xt1/tvi/mca3