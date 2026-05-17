Carabinieri, Crosetto “Legame profondo con gli italiani li rende unici al mondo”

RIMINI (ITALPRESS) - "L'Arma dei Carabinieri è un pezzo della storia d'Italia. Da oltre due secoli rappresenta un pilastro della nostra democrazia, ma soprattutto il volto di donne e uomini che hanno scelto di dedicare la propria vita agli altri. Essere Carabiniere significa assumersi ogni giorno la responsabilità di proteggere i cittadini, esserci nei momenti difficili, diventare punto di riferimento per intere comunità. Quando vediamo l'uniforme dei Carabinieri sappiamo di non essere soli. Ed è questo legame profondo con gli Italiani a rendere l'Arma unica al mondo: non esiste Forza Armata che abbia un contatto così stretto, quotidiano e umano con la popolazione". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto a Rimini in occasione del XXVI Raduno Nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri. sat/mca3 (fonte video: Ministero della Difesa)