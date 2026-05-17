Modena, Crosetto “Probabilmente atto con motivazioni individuali”

RIMINI (ITALPRESS) - Quanto è avvenuto a Modena "ha preoccupato tutti noi. Da cosa sappiamo si tratta probabilmente di una cosa che è più legata alla sfera individuale, psicologica e individuale, che non a un atto con altre motivazioni. Un dramma, siamo vicini alle persone colpite, speriamo che atti di questo tipo non accadano più, ma è una cosa che probabilmente ha ragioni più individuali, quindi totalmente impossibili da prevedere che non di altro tipo". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a Rimini, a margine del raduno nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri. sat/mca3 (fonte video: Ministero della Difesa)