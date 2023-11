PALERMO (ITALPRESS) – UniCredit sostiene i piani di crescita di B2G Siciliy Srl con un supporto finanziario di complessivi 51 milioni di euro, di cui 30 mln garantiti da SACE.

In dettaglio, il supporto finanziario di UniCredit prevede una linea di credito di 30 mln, della durata di 3 anni, assistita da Garanzia SupportItalia di SACE, a supporto delle esigenze di capitale circolante di B2G Siciliy Srl e il rilascio di crediti di firma di oltre 21 mln, necessari per l’approvvigionamento delle forniture e dei servizi prestati da terzi.

B2G Siciliy Srl è la società che gestisce la centrale a Ciclo Combinato CCGT (Combined Cycle Gas Turbine) a gas naturale ad alto rendimento cogenerativo e a basso impatto ambientale, entrata in esercizio commerciale nell’aprile 2010, unitamente ad altri impianti per la produzione di vapore e in misura minore di altre utilities. La centrale, che è ubicata nel sito di Priolo Gargallo (SR), ha una potenza installata di 480 MW, con una produzione media annua di circa 2,4 TWh di energia elettrica e 1,2 milioni di tonnellate di vapore.

Lo scorso 17 ottobre è stata perfezionata da parte di Erg (attraverso la controllata Erg Power Generation SpA), la cessione dell’intero capitale sociale di Erg Power Srl (successivamente denominata B2G Sicily Srl) ad Achernar Energy Spa, società controllata da Achernar Asset AG, con la mission di contribuire al suo sviluppo nel medio e lungo termine. Il funzionamento e la gestione della centrale sono garantiti da 144 persone, tra cui tecnici e ingegneri altamente specializzati nell’Operation&Maintenance degli impianti, nella vendita dell’energia elettrica a mercato (Energy Management) e nello sviluppo industriale di nuovi investimenti.

Garanzia SupportItalia è lo strumento straordinario del Gruppo SACE, previsto dal Decreto Aiuti per sostenere le esigenze di liquidità e investimenti delle imprese italiane impattate dal conflitto russo-ucraino.

“Siamo fieri di supportare la B2G Sicily srl, una realtà che crede nella sostenibilità quale motore di sviluppo, investendo in innovazione e ricerca con ritorni concreti per il territorio regionale. La produzione di energia a basso impatto ambientale è in linea con le strategie di sostenibilità che UniCredit persegue con convinzione” dichiara Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit.

“Siamo orgogliosi del forte interesse di Achernar di voler valorizzare la centrale CCGT cogenerativa e a basso impatto ambientale, strategica per la transizione energetica. B2G Sicily, acronimo di Brown2Green, esprime il forte interesse di creare una storia di crescita green nel sito di Priolo, avvalendosi della partnership di UniCredit in questo percorso di sviluppo sostenibile” afferma Giancarlo Bellina, CEO di B2G Siciliy Srl.

“Noi di SACE siamo orgogliosi di sostenere, in linea con il piano industriale INSIEME 2025, realtà fortemente orientate all’innovazione ed alla sostenibilità, come B2G Sicily”, ha dichiarato Antonio Bartolo, Regional Director SUD Business Network di SACE. “Con questa operazione confermiamo il nostro impegno al fianco delle imprese italiane nei loro percorsi di crescita, promuovendo e accelerando piani di investimento e sviluppo con importanti ricadute sull’economia del territorio”.

– Foto: ufficio stampa Unicredit –

(ITALPRESS).