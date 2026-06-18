ROMA (ITALPRESS) – Primo Europeo da Senior e prima medaglia per Tommaso Martini che conquista uno splendido bronzo nel fioretto maschile individuale. Il 23enne carabiniere toscano, al debutto nella massima kermesse continentale, ha disputato la miglior gara della sua ancora giovanissima carriera, firmando così la terza medaglia per l’Italia sulle pedane francesi, in una giornata che ha visto chiudere ai piedi del podio Tommaso Marini e Filippo Macchi, sempre nel fioretto maschile, e Giulia Rizzi nella spada femminile.

La splendida cavalcata di Tommaso Martini è iniziata non senza difficoltà, con due sconfitte e tre vittorie nella fase a gironi. Poi, nel tabellone di eliminazione diretta, ha macinato stoccate e successi: prima il 15-2 sull’olandese Dijkstra, poi un super match contro il ceco e medagliato olimpico Choupenitch, sconfitto 15-9. Inarrestabile, il 23enne carabiniere prodotto del Club Scherma Agliana ha vinto 15-8 il match degli ottavi contro il britannico Sosnov, arrivando così all’assalto per la medaglia. Qui, nel quarto di finale che lo contrapponeva all’ungherese Mihalyi (che nel turno precedente aveva eliminato in extremis il campione europeo uscente Guillaume Bianchi), Martini ha offerto un’altra prova di forza, imponendosi 15-10 e regalandosi così la certezza del podio al suo primo Europeo.

In semifinale il toscano ha affrontato il polacco Andrzej Rzadkowski, pagando il dolore per un problema al flessore con cui ha dovuto convivere per l’intera giornata. E’ finita 15-7 per il portacolori della Polonia ma quello di Martini resta un bronzo da applausi.

“Sono felicissimo per questa medaglia al mio esordio in un Europeo. Ho dato il massimo, nonostante un infortunio che non mi ha consentito di tirare al massimo, ma prevale la felicità per questo podio che mi ha regalato una splendida emozione, qui con un gruppo di compagni che sono prima di tutto amici. Un anno fa ero a Genova sugli spalti, a fare il tifo per loro, e ora ho coronato un sogno”, il commento di Tommaso Martini.

Sempre tra i fiorettisti, altri due azzurri entrati tra i “top 8” sono rimasti ai piedi del podio: rimpianti per Tommaso Marini e Filippo Macchi, che hanno chiuso rispettivamente al 5° e all’8° posto.

Marini ha battuto il croato Files (15-10) e l’ungherese Toth (15-13), cedendo nei quarti al russo Anton Borodachev (15-3), mentre Filippo Macchi, che aveva sconfitto d’autorità l’ucraino Haravskyi (15-4), il polacco Rajski (15-5) e il francese Pauty (15-8), nel match per la medaglia è stato superato 15-14 proprio da Andrzej Rzadkowski, portacolori della Polonia, al termine di un assalto deciso da una contestatissima ultima stoccata. Stop agli ottavi invece per il campione europeo uscente Guillaume Bianchi, classificatosi in nona posizione.

Nella spada femminile la migliore delle azzurre è stata Giulia Rizzi, anche lei fermatasi a un passo dalla zona medaglie. L’olimpionica friulana, dopo quattro vittorie e due sconfitte nella fase a gironi, ha battuto – una dopo l’altra – l’estone Zuikova (15-8), la svizzera Hatz (15-7) e la tedesca Zitterl (15-7). Tre successi netti, che hanno portato la spadista delle Fiamme Oro a giocarsi un posto sul podio nel quarto di finale contro Katrina Lehis, altra portacolori dell’Estonia, che ha fatto suo l’assalto per 15-7, dirottando Giulia Rizzi al 6° posto.

Out agli ottavi di finale, invece, Alberta Santuccio che ha chiuso al 9° posto, mentre si erano fermate nel tabellone dei trentaduesimi Rossella Fiamingo (53esima) e Sara Maria Kowalczyk (60esima).

Archiviato il programma delle competizioni individuali, domani, nella quarta giornata dei Campionati Europei Assoluti di Antony 2026, si aprirà il programma delle gare a squadre con le prove di spada maschile e sciabola femminile. Per l’Italia del Commissario tecnico Diego Confalonieri saranno in pedana gli spadisti Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Andrea Santarelli, esordio negli ottavi di finale contro la vincente di Lussemburgo-Svezia. Il team delle sciabolatrici, guidato dal ct Andrea Aquili, si schiererà invece con Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale e debutterà negli ottavi affrontando la Romania. Dalle 17.40 le finali per il bronzo e per l’oro saranno trasmesse in diretta televisiva su RAI Sport ed Eurosport; durante l’intera giornata costanti aggiornamenti e voci dei protagonisti su SKY Sport 24.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

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