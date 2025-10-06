UniCredit al MIA, Fiorini “Al fianco dell’industria creativa italiana”

ROMA (ITALPRESS) – UniCredit, si legge in una nota, è un partner strategico per le aziende del settore cinematografico e audiovisivo e offre un sostegno concreto alla crescita e all’internazionalizzazione delle aziende della filiera. UniCredit, con il desk audiovisual, ha erogato finanziamenti alla produzione e alla distribuzione per circa 450 milioni, sottolinea la nota.

“UniCredit – sottolinea Roberto Fiorini, Regional Manager Centro Italia, intervenuto oggi alla presentazione della undicesima edizione del MIA | Mercato Internazionale Audiovisivo – è al fianco dell’industria creativa italiana; l’audiovisivo porta in giro per il mondo il Made in Italy e le eccellenze del nostro Paese. Abbiamo lanciato il progetto ‘One4Cinema’, un piano predisposto per supportare tutti i segmenti della filiera audiovisiva, dalla produzione alle industrie tecniche, dalla distribuzione alle sale, che prevede il sostegno agli investimenti con un’offerta dedicata, un Expertise Center dedicato al settore audiovisivo con sede a Roma e una gamma di soluzioni finanziarie e servizi di consulenza specializzati e innovativi. La banca supporta le imprese con l’attivazione di nuovi canali di funding, quali bond, minibond e Basket Bond di filiera, le accompagna in operazioni sul mercato dei capitali e promuove iniziative volte alla formazione dei profili più richiesti dal mercato audiovisivo, incoraggiando anche percorsi di educazione finanziaria, in partnership con ANICA Academy”.

Nello scorso mese di luglio la banca ha ospitato, nella sua prestigiosa sede di Palazzo De Carolis a Roma, una tappa dell’International Emmy Awards Competition, uno degli appuntamenti di maggior prestigio internazionale e risonanza mediatica per serie e programmi televisivi realizzati fuori dagli Stati Uniti.

