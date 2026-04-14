Unical Games 2026, sport e inclusione tornano protagonisti nel Campus

CATANZARO (ITALPRESS) – Dall’8 al 19 giugno 2026, nell’ambito di UnicalFesta, scendono in campo studenti, docenti e personale dei 14 Dipartimenti dell’Ateneo, pronti a contendersi la vittoria tra goliardia e sana competizione. L’Università della Calabria si prepara a trasformarsi nuovamente in un piccolo villaggio olimpico con il ritorno degli Unical Games, l’attesa manifestazione sportiva che unisce studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo in un’esperienza unica di competizione, integrazione e spirito di squadra. Più che una semplice competizione, la manifestazione si è consolidata negli anni come un vero e proprio rito collettivo, il cui impatto sociale è stato recentemente celebrato anche a livello nazionale durante il primo workshop CRUI4Sport tenutosi a Trento: gli Unical Games sono stati indicati come un modello d’eccellenza per la capacità di promuovere la partecipazione attiva e la costruzione identitaria delle università italiane.

– foto ufficio stampa UniCal –

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