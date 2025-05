UniBg, dal 7 al 10 maggio al via la V edizione di Bergamo Next Level

BERGAMO (ITALPRESS) – Innovare, preservare, rigenerare. Sono questi i valori chiave della V edizione di Bergamo Next Level, l’evento di Public Engagement dell’Università degli studi di Bergamo che dal 7 al 10 maggio dedica conferenze e spettacoli al grande pubblico. Sergio Cavalieri, Rettore dell’Università degli studi di Bergamo sottolinea: “Con questa quinta edizione di Bergamo Next Level, il nostro Ateneo rinnova il proprio impegno a essere luogo di incontro, scambio e visione condivisa tra Università, Città e Territorio. Il successo di queste giornate, aperte a tutta la cittadinanza, dimostra quanto sia fecondo il dialogo tra saperi accademici e sfide contemporanee. Abbiamo messo al centro l’innovazione che affonda le sue radici nella memoria, nella cultura, nel territorio: un’innovazione che non cancella, ma rigenera. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione – studenti, docenti, partner istituzionali e cittadini – con l’auspicio che da Bergamo possa partire un modello replicabile di università pubblica, aperta, e profondamente connessa al proprio tempo”.

Mercoledì 7 maggio la quattro giorni si apre con la restituzione al pubblico della Biblioteca universitaria dopo un importante intervento di restauro in concerto con il Comune di Bergamo e la Soprintendenza, seguita alle 18.00 dalla conferenza spettacolo “Innovazione con le radici” con la partecipazione dell’architetto di fama mondiale Mario Cucinella, firma del padiglione italiano all’Expo di Osaka.

Giovedì 8 maggio focus su internazionalizzazione e sostenibilità, con incontri dedicati ai paesaggi culturali, alle sfide della cooperazione internazionale e alla crisi idrica. Venerdì 9 maggio, in occasione della Giornata dell’Europa, spazio poi al dialogo tra università, imprese e istituzioni. Sabato 10 maggio si chiude con il talk “Verso un Manifesto di Bergamo Città Universitaria”, un momento per suggellare la sinergia tra Ateneo e Comune per uno sviluppo sinergico tra Università e Città.

A conclusione, appuntamenti che uniscono sport, giovani e cultura, come “Le vie della Commedia”, conferenza-spettacolo ispirata alla Commedia dell’Arte. Durante la manifestazione, la caffetteria dell’Università sarà aperta tutti i giorni fino alle 22:30, mentre l’Aula Magna sarà aperta fino alle 22:00 per visitare e visionare il Dictionarium di Ambrogio Calepio e la sua realtà aumentata. Gli appuntamenti sono realizzati con il patrocinio di Ministero dell’Università e della Ricerca, CRUI (Conferenza dei Rettori) Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo, Camera di Commercio di Bergamo e Ufficio scolastico per la Lombardia e gode della partecipazione attiva delle principali istituzioni locali e nazionali, dall’ANCI fino a europarlamentari, senatori e esponenti di enti del mondo economico e culturale bergamasco come SACBO, Fondazione della Comunità Bergamasca, Confindustria Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai, GAMEC, Teatro Donizetti. La manifestazione gode del contributo di Intesa Sanpaolo.

-Foto UniBg-

(ITALPRESS).