A Zagabria l’Assemblea Generale della Federazione delle Università Cattoliche Europee guidata dal Rettore Elena Beccalli

MILANO (ITALPRESS) – Crisi demografica, trasformazione digitale, fragilità delle nuove generazioni. Sono le principali tematiche affrontate durante l’Assemblea Generale della Federazione delle Università Cattoliche Europee (FUCE) che si tiene a Zagabria, da oggi, mercoledì 20 a venerdì 22 maggio, ospitata dall‘Università Cattolica di Croazia in occasione del 20° anniversario della sua fondazione.

Con il titolo “Inspiring Catholic Universities in Challenging Times” l’Assemblea riunisce per tre giorni rettori e dirigenti della FUCE, guidata da giugno 2025 da Elena Beccalli, Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Un appuntamento significativo per la rete – composta da 61 università e da un network di circa 595.000 studentesse e studenti – sempre più impegnata a confrontarsi con sfide complesse che richiedono risposte comuni. Tra le personalità che parteciperanno figurano, fra gli altri, il Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede Cardinale José Tolentino de Mendonça, l’Arcivescovo emerito di Zagabria Cardinale Josip Bozanic, l’Arcivescovo di Zagabria Gran Cancelliere dell’Università Cattolica di Croazia Monsignor Dražen Kutleša, il Ministro della Scienza, dell’Istruzione e della Gioventù Radovan Fuchs, la Ministra della Cultura e dei Media Nina Obuljen Koržinek.

Il programma – articolato in lezioni magistrali, panel tematici, workshop su buone pratiche, momenti di networking – verte sui grandi cambiamenti che oggi interessano l’istruzione superiore.

Molteplici i temi approfonditi, fra i quali la sostenibilità dei modelli universitari, la sfida demografica, la trasformazione digitale e il ruolo delle università cattoliche nelle alleanze europee e nelle reti accademiche globali. In particolare, le discussioni si concentreranno su come le istituzioni educative cattoliche possano rispondere ai mutamenti accademici, sociali e geopolitici, rimanendo al tempo stesso fedeli alla propria missione e identità in contesti sempre più competitivi.

L’Assemblea offrirà inoltre uno spazio di dialogo sul contributo che l’istruzione superiore cattolica può dare alla costruzione del bene comune, allo sviluppo della coesione sociale e alla promozione della dignità umana.

“Le università hanno la responsabilità di proporre un cambio di paradigma, diventando luoghi non solo di trasmissione di tecniche o nozioni ma anche di esperienza del sapere, facendo così emergere il valore culturale dell’educazione – afferma il Presidente FUCE Elena Beccalli -. Non esiste un ranking in grado di misurare l’effetto di questo nuovo paradigma educativo, di cui però è visibile l’impatto che ha sulla società. La resilienza degli atenei, specie cattolici, dipenderà dalla capacità di rafforzare la propria identità senza diventare simili alle istituzioni secolari. Ciò significa competere sul valore fondato sui valori, preservando l’istruzione superiore da una concezione guidata da logiche di mercato”.

-Foto ufficio stampa Università Cattolica-

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