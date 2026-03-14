MSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) — Secondo quanto riportano i media locali, un’esplosione ha danneggiato una scuola ebraica ad Amsterdam. Per il sindaco Femke Halsema, l’esplosione avrebbe causato solo danni limitati. Polizia e vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente. Per il ministro della Difesa Dilan Yesilgoz, si tratta di “un atto di estrema codardia. Confido che i responsabili vengano presto catturati. Continueremo la nostra lotta contro l’antisemitismo finché ogni bambino ebreo non potrà andare a scuola in sicurezza”. Ieri la polizia olandese aveva arrestato quattro uomini sospettati di aver provocato un’esplosione all’esterno di una sinagoga a Rotterdam.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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