Media iraniani: “Teheran ha inviato la risposta alla proposta degli Usa sulla fine della guerra tramite il Pakistan”

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – L’Iran ha formalmente presentato ai mediatori pakistani la sua risposta all’ultima proposta statunitense porre fine alla guerra. Lo riporta l’agenzia di stampa iraniana Irna. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano aveva precedentemente affermato che le opinioni e le considerazioni di Teheran in merito alle proposte statunitensi sarebbero state comunicate una volta completate le revisioni interne e raggiunte le conclusioni finali.

La risposta dell’Iran alla proposta degli Stati Uniti per la fine della guerra si concentra sulla “cessazione immediata della guerra” e sul “ripristino della sicurezza marittima” nel Golfo Persico e nello strategico Stretto di Hormuz. Lo riporta l’agenzia di stampa iraniana Isna.

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