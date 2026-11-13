Iran, media Israele “Per l’esercito non c’è nessuna necessità di un’operazione militare”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Non ci sarebbe nessuna necessità di un’operazione militare contro l’Iran, secondo le valutazioni dell’esercito israeliano. È quanto sarebbe stato riferito al premier Benjamin Netanyahu e al leader del partito Yashar, Gadi Eisenkot, durante un briefing sulla sicurezza che si è svolto ieri sera, stando ai resoconti dei media.

Secondo quanto riportato da Channel 13, le Forze di difesa israeliane (Idf) ritengono che al momento non vi siano sviluppi in Iran tali da giustificare un attacco immediato. Israele dovrebbe tuttavia unirsi a eventuali nuove operazioni militari statunitensi, qualora il presidente Donald Trump decidesse di riprendere i raid.

La riunione è arrivata il giorno dopo che Eisenkot aveva accusato pubblicamente Netanyahu di non avergli concesso un briefing sulla sicurezza e aveva chiesto l’intervento della procuratrice generale Gali Baharav-Miara.

Il leader di Yashar e premier incaricato aveva anche messo in guardia contro iniziative militari non urgenti, che potrebbero avere “conseguenze devastanti” per la democrazia israeliana, invitando il premier a non trascinare i vertici della sicurezza in un “grave conflitto costituzionale”.

Intanto, secondo l’emittente pubblica Kan, il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) avrebbe recentemente avvertito i rappresentanti israeliani presenti negli Usa di prepararsi a una possibile ripresa del conflitto con l’Iran.

Citando una fonte americana, Kan ha riferito che anche i Paesi arabi del Golfo sarebbero stati informati di una possibile ripresa delle ostilità. Trump, tuttavia, negli ultimi giorni ha ridimensionato le possibilità di un ritorno alla guerra, pur affermando di non essere interessato a raggiungere un accordo.

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(ITALPRESS).