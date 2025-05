CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) – L’undicesima congregazione dei cardinali si è svolta nel pomeriggio di oggi, con inizio alle ore 17:00, aperta da un momento di preghiera comune. I presenti erano circa 170, di cui 132 cardinali elettori. “Una ventina gli interventi concentrati su temi di grande rilevanza pastorale ed ecclesiale. È dedicato tempo alla questione dell’etnicismo all’interno della Chiesa e della società – spiega la Sala Stampa Vaticana in una nota -. Si è parlato della migrazione, riconoscendo nei migranti un dono per la Chiesa, ma anche sottolineando l’urgenza di accompagnarli e sostenere la loro fede nei contesti di mobilità e cambiamento. In più occasioni sono state richiamate le guerre in atto, con toni spesso segnati dalla testimonianza diretta di cardinali provenienti da regioni colpite da conflitti. Si è tornato a parlare del cammino del Sinodo sulla sinodalità, visto come espressione concreta di un’ecclesiologia di comunione, nella quale tutti sono chiamati a partecipare, ascoltare e discernere insieme”.

È stato ribadito “l’impegno e la responsabilità dei cardinali nel sostenere il nuovo Papa, chiamato a essere un vero pastore, una guida che sappia andare oltre i confini della sola Chiesa cattolica, promuovendo il dialogo e la costruzione di rapporti con altri mondi religiosi e culturali. È stata anche richiamata la sfida rappresentata dalla diffusione delle sette in varie parti del mondo”. Oggi pomeriggio si è svolto nella Cappella Paolina, Prima Loggia del Palazzo apostolico, il giuramento degli officiali e addetti al Conclave, sia ecclesiastici che laici. La sessione si è conclusa alle ore 19:00. La dodicesima Congregazione generale dei Cardinali è prevista per domani mattina alle ore 9.

