Travolge uno scooter e un pedone a Milano e poi fugge, arrestato. Grave il motociclista

MILANO (ITALPRESS) – Grave incidente nella notte sulle strade di Milano. All’intersezione tra via Carnia e via Deruta, poco prima della mezzanotte, un Mercedes Vito che percorreva la via in direzione Monfalcone, non rispettava la precedenza, travolgendo un motociclo che percorreva la via da via Palmanova in direzione piazza Udine. Dopo l’urto, il conducente del Vito si è dato alla fuga e ha investito un pedone che attraversava la strada e continuava la sua fuga.

A seguito di attività investigativa, il veicolo veniva rintracciato da personale del nucleo Radiomobile in tangenziale nord all’altezza della barriera di Sesto San Giovanni. Si tratta di un 37enne nato in ucraina, arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime. L’uomo è stato sottoposto anche ad alcoltest ed è risultato positivo.

La persona in moto, un uomo di nazionalità marocchina di 39 anni, è stato ricoverato in condizioni molto gravi al Niguarda. La donna investita, di nazionalità filippina di 51 anni, è stata ricoverata anche lei in prognosi riservata al San Raffaele.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).