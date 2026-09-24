Underwater, Italia e Belgio rafforzano la cooperazione

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - Un fatturato complessivo di 30,5 miliardi di euro, un valore aggiunto pari a 7,3 miliardi e l'impiego di 63.458 addetti altamente specializzati. Sono i numeri del settore Underwater italiano in vetrina a Ostende, a pochi chilometri da Bruxelles, dove si è celebrata una cooperazione tecnologica e industriale tra Italia e Belgio con l'obiettivo di future linee di collaborazione nei comparti della difesa, delle tecnologie dual-use e dell'economia del mare. xf4/sat/azn