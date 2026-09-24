Il presidente cinese Xi Jinping lascia la Casa Bianca, le immagini

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Il presidente cinese Xi Jinping e la moglie Peng Liyuan lasciano la Casa Bianca al termine della cerimonia ufficiale di benvenuto negli Stati Uniti e degli incontri con il presidente Donald Trump. Peng Liyuan è attesa insieme alla first lady Melania Trump allo Smithsonian National Museum of Asian Art per una visita culturale. Xi Jinping prosegue invece il programma della visita di Stato a Washington, prima del ritorno alla Casa Bianca in serata per la cena di Stato con il presidente Trump. xp6/sat/gsl