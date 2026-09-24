Premio Pirandello, Di Natale “Dopo Agrigento una nuova tappa a Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) - "L'anno scorso il premio è tornato ad Agrigento, abbiamo fatto una bellissima manifestazione nel luogo che con Pirandello ha il legame più forte; adesso stiamo organizzando una nuova edizione del Premio a Palermo". Lo ha detto la presidente della Fondazione Sicilia, Maria Concetta Di Natale, a margine dell'incontro 'La Palermo di Pirandello', organizzato a Villa Filippina nell'ambito del festival Logos. Durante l'incontro, è stato presentato il libro 'Io Pirandello. Uomo del caos' di Annamaria Andreoli, scrittrice e presidente dell'Istituto Studi pirandelliani di Roma. L'appuntamento di oggi è una sorta di anticipazione, perché Annamaria Andreoli è sicuramente la più grande studiosa di Pirandello che abbiamo e questo è assolutamente il modo giusto per andare avanti", ha aggiunto. xd8/mrc/gsl