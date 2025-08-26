Un’azienda agricola in fiamme a Monastir, distrutti mezzi di lavoro

CAGLIARI (ITALPRES) – Incendio devastante in un’azienda agricola di Monastir. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle prime luci dell’alba per un rogo che ha coinvolto un’attività nei pressi di un’area periferica pressi della strada Provinciale 7.

A fuoco una grande quantità di fieno e due mezzi agricoli. Impegnati per lo spegnimento due squadre di pronto intervento della sede centrale del Comando di Cagliari, con un’autopompa, un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio e un’autobotte, per un totale di tre automezzi e sette operatori.

