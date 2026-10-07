UNA Young incontra il Sottosegretario alla Cultura Cannella

ROMA (ITALPRESS) – Il Young Board di UNA – Aziende della Comunicazione Unite, delegazione di UNA Young, è stata ricevuta presso il Ministero della Cultura dal Sottosegretario di Stato Giampiero Cannella per un confronto dedicato al ruolo delle nuove generazioni nei settori della cultura e della creatività, ai cambiamenti che stanno interessando il mondo della comunicazione e alle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica.

L’incontro si inserisce nel percorso di ascolto e confronto promosso dal Ministero sui temi strategici per il futuro delle industrie culturali e creative e ha rappresentato un’importante occasione di dialogo con i giovani professionisti della comunicazione. La delegazione era composta da Alberto Gange, Consigliere di UNA con delega ai giovani e al Sud, insieme a Elisa Mariam Rady, coordinatrice dell’area PR di UNA Young, Giorgia Benetton e Chiara Bardellotto, rappresentanti dell’area Innovation di UNA Young.

L’incontro ha rappresentato un’occasione di dialogo costruttivo sulle sfide che stanno ridefinendo il rapporto tra comunicazione, cultura, tecnologia e partecipazione delle nuove generazioni, con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze, all’evoluzione delle professioni della comunicazione e all’impatto dell’intelligenza artificiale sui processi creativi e produttivi.

“Desidero ringraziare il Young Board di UNA e tutti i giovani professionisti che hanno partecipato a questo incontro per il contributo di idee, esperienze e riflessioni che hanno voluto condividere”, ha dichiarato Giampiero Cannella, Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura. “È stato un confronto proficuo, che conferma quanto sia importante per le istituzioni mantenere aperto un dialogo costante con le nuove generazioni, soprattutto in settori, come quelli della cultura, della creatività e della comunicazione, attraversati da trasformazioni profonde e rapidissime. Ascoltare chi quotidianamente sperimenta nuovi linguaggi, strumenti e tecnologie significa comprendere meglio il presente e contribuire a costruire le condizioni per il futuro e l’innovazione delle nostre industrie culturali e creative. Ringrazio quindi UNA Young per questa preziosa occasione di confronto, che auspico possa rappresentare l’inizio di un dialogo sempre più stretto e continuativo”.

Nel corso dell’incontro la delegazione ha condiviso alcune riflessioni emerse nell’ambito delle attività di UNA Young, il progetto che riunisce giovani professionisti provenienti dalle agenzie associate con l’obiettivo di portare all’interno dell’associazione visioni, competenze e contributi sui principali temi che stanno trasformando il settore. Attraverso un lavoro dedicato ad aree quali creatività, innovazione, relazioni pubbliche, media, formazione, eventi, sostenibilità, UNA Young si propone come uno spazio di confronto e proposta per le nuove generazioni della comunicazione.

“Come associazione crediamo che il confronto intergenerazionale rappresenti un elemento fondamentale per accompagnare l’evoluzione del nostro settore. La nascita di UNA Young nasce proprio dalla volontà di creare uno spazio strutturato attraverso cui le nuove generazioni possano contribuire concretamente alla crescita dell’industria della comunicazione. L’incontro di oggi conferma l’importanza di costruire un dialogo sempre più stretto tra istituzioni e giovani professionisti, su temi che avranno un impatto decisivo sul futuro del Paese”, ha dichiarato Alberto Gange, Consigliere di UNA.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso avviato da UNA Young, che attraverso tavoli di lavoro, momenti di confronto e progettualità dedicate punta a creare un collegamento stabile tra le nuove generazioni della comunicazione, il mondo associativo e gli stakeholder istituzionali.

-Foto ufficio stampa-

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