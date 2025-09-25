Una serra in pieno centro a Palermo, sequestrati 20 chili di marijuana

PALERMO (ITALPRESS) - Gli agenti della Polizia di Stato hanno scoperto una serra indoor di stupefacenti in un'abitazione di Corso Tukory, in pieno centro a Palermo. I poliziotti hanno sequestrato 20 chili di marijuana, all'interno di una serra indoor dotata di lampade alogene e impianti di climatizzazione, riscontrando anche un allaccio abusivo alla rete elettrica. vbo/mca2 Fonte video: Polizia di Stato