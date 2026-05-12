La Lombardia lancia la nuova strategia, obiettivo hub europeo investimenti

ROMA (ITALPRESS) - Qualità degli investimenti, valorizzazione degli ecosistemi territoriali, semplificazione amministrativa. Su queste tre direttrici si muove la nuova strategia lombarda per investimenti e sviluppo puntando a diventare un hub europeo. Il piano è stato presentato nel corso di un incontro a palazzo Grazioli, sede della stampa estera. Nel periodo 2020 - 2025 la Regione Lombardia, tramite il progetto, "Invest in Lombardy" ha supportato oltre 1400 aziende estere, interessate a investire sul territorio, di queste, solo nel 2025, 34 hanno già avviato o annunciato progetti di investimento con un impatto stimato di 2,8 miliardi di capitale e 6.200 nuovi posti di lavoro. f04/col3/gtr