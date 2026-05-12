Home Video News esteri Cina, due linee parallele ad alta velocità prendono forma nelle Tre Gole
Cina, due linee parallele ad alta velocità prendono forma nelle Tre Gole
Nella zona delle Tre Gole a Chongqing, in Cina, procedono a pieno ritmo i lavori di costruzione della ferrovia ad alta velocità Yichang-Fuling, progettata per i 350 km/h. Nella stessa zona è in corso la posa dei binari di un'altra linea da 350 km/h, parte della ferrovia ad alta velocità Chongqing-Wanzhou. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca1 (Fonte video: Xinhua)