Una proposta di legge per la qualità dell’aria negli ambienti indoor

ROMA (ITALPRESS) - Migliorare la qualità dell'aria all'interno degli ambienti chiusi. Con questo scopo, su iniziativa del Vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, è stata presentata, presso la Sala Caduti di Nassiriya a Roma, una proposta di legge nazionale destinata ad introdurre un nuovo quadro normativo per la gestione e il controllo degli impianti di trattamento dell’aria. La proposta legislativa rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma con il passaggio da un sistema frammentario ad un modello organico basato su prevenzione, controllo e ispezioni tecniche periodiche. mec/mgg/azn