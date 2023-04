ROMA (ITALPRESS) – Scivoli, altalene, giostre e una “libellula”. Da oggi Roma per i bambini e le bambine c’è una nuova area ludica in cui giocare, quella di Porta Pinciana a Villa Borghese. Si tratta – come ricordato dall’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi, durante l’inaugurazione – della sessantacinquesima area ludica restituita alla città dall’insediamento della giunta Gualtieri. “Ne faremo altre quindici entro la fine dell’anno per un investimento di 3 milioni di euro”, ha spiegato Alfonsi sottolineando il grande bisogno di aree verdi e di spazi ludici per i bambini che si sono gioiosamente “impossessati” dell’area ancor prima dell’arrivo del sindaco Gualtieri. Proprio il primo cittadino, arrivato all’inaugurazione insieme al figlio Victor con cui ha “testato” i vari giochi presenti, ha ricordato che “l’intenzione è quella di proseguire con la riqualificazione e la realizzazione di nuove aree ludiche in tutti i parchi e in tutti i quartieri della città perchè il diritto a godere del nostro bellissimo verde e di avere spazi belli e sicuri dove fare giocare i bambini è un diritto che tutti i cittadini devono avere”.

Diritti che – ha ricordato il sindaco – devono accompagnarsi ad un uso responsabile degli spazi comuni per “contribuire a preservarli in buone condizioni per tutta la città”. Riforestazione urbana, cura del verde e riqualificazione o creazione di aree ludiche e fitness nell’ambito del piano della sostenibilità per una “città che vuole essere sostenibile. Siamo la città più verde d’Europa ma quasi il 50% del verde che abbiamo non è un verde fruito. Vogliamo allineare questi due dati”, ha spiegato l’assessora Alfonsi tagliando il nastro dell’area, insieme a Gualtieri e alla presidente del secondo municipio e consegnandola ufficialmente ai bambini e alle bambine.

foto: xc5/Italpress

(ITALPRESS).