Roma, a Villa Borghese si chiude con un successo la Giornata dell’Europa

ROMA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata dell’Europa, la Rappresentanza della Commissione europea e l’Ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia hanno promosso una serie di iniziative per avvicinare i cittadini con un’attenzione particolare alle nuove generazioni ai valori Europei e al vasto ecosistema di opportunità offerte dall’Unione Europea: dalla mobilità internazionale e la formazione d’eccellenza ai finanziamenti per l’innovazione e la crescita professionale. Il cuore delle celebrazioni è stata la Terrazza del Pincio a Villa Borghese, che sabato 9 maggio dalle ore 11:00 alle ore 19:30 ha ospitato un grande evento aperto al pubblico. Attorno ad un grande palco centrale, si sono svolti talk, performance artistiche e musicali discutendo temi come la mobilità studentesca e l’Erasmus, le opportunità di crescita attraverso i progetti europei, la violenza giovanile, i valori che ci uniscono e che abbiamo in comune con il mondo dello sport.

Gli organismi ed agenzie dell’Unione europea con i loro scienziati, esperti e ricercatori, hanno proposto attività informative e interattive. La giornata è stata animata da momenti musicali con la Banda dell’Esercito che ha aperto le celebrazioni con l’Inno italiano, l’ inno europeo ed altri brani e con il coro del Liceo Classico Statale Vivona di Roma in chiusura di giornata. In apertura e chiusura di giornata è stata dispiegata la bandiera europea più grande d’Europa (20mx30m) sulla terrazza del Pincio insieme a studenti e cittadini presenti in un momento di grande impatto simbolico.

– foto Rappresentanza Parlamento Europeo Roma –

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