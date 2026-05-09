Magazzino con 150 kg di droga in appartamento, due arresti a Roma

ROMA (ITALPRESS) – Avevano all’estito all’interno di un appartamento nella zona del litorale romano un vero e proprio magazzino di stupefacenti dove nascondevano oltre 150 chili di droga. A innescare le indagini della polizia, i movimenti di due soggetti, di 37 e 29 anni, intorno ad uno stabile di via Carlo Alberto Pizzino, dove uno dei due uomini accedeva con frequenza portando con sé capienti borsoni per poi uscirne, a distanza di pochi minuti, con lo stesso visibilmente più voluminoso, che puntualmente provvedeva a collocare nella propria auto per poi allontanarsi diretto al punto prestabilito per il “passaggio di consegne”. Dopo aver percorso un breve tratto di strada, si sarebbe fermato e trattenuto in un esercizio commerciale, assumendo un atteggiamento di attesa.

Nel giro di pochi istanti, sarebbe poi sopraggiunto un altro veicolo: gli agenti hanno così assistito alla scena del prelievo e del rapido e successivo “passaggio di consegna” al conducente. In quel momento gli investigatori del III Distretto Fidene-Serpentara e della squadra mobile sono entrati in scena e hanno scoperto, all’interno del borsone sospetto, un carico di oltre 14 chili di hashish, oltre a circa 3 mila euro in contanti rinvenuti in un borsello riposto nel cruscotto. Gli ulteriori sviluppi investigativi sono poi proseguiti nelle abitazioni in uso ad entrambi i fermati. Le rispettive perquisizioni domiciliari hanno consentito di stanare un deposito di oltre 130 chili di stupefacente – tra cocaina e hashish -, verosimilmente adibito a laboratorio di stoccaggio, all’interno del quale è stato rivenuto e sottoposto a sequestro anche materiale di vario tipo destinato al confezionamento. Sotto il medesimo vincolo è stato posto anche l’importo di oltre 15 mila euro, rinvenuti nella abitazione in uso al più giovane dei due arrestati, e ritenuto, allo stato degli accertamenti, verosimile provento della loro attività illecita. Per entrambi è scattato l’arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

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