Una nave mercantile maltese colpita al largo dell’Oman

Una nave portacontainer battente bandiera maltese, la Safeen Prestige, è stata colpita al largo della costa dell'Oman mentre transitava nello Stretto di Hormuz.

La nave è stata colpita da un proiettile sopra la linea di galleggiamento, che ha provocato un incendio nella sala macchine, ma nessun membro dell’equipaggio è rimasto ferito. La nave, in viaggio da Sharjah negli Emirati Arabi Uniti a Jeddah in Arabia Saudita, era prevista in arrivo domenica.

Si tratta del quarto attacco nelle acque del Golfo nelle ultime 24 ore, con proiettili che hanno colpito o sfiorato tre altre navi al largo dell’Oman e degli Emirati.

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato il pieno controllo dello Stretto e hanno avvertito dei rischi legati a missili e droni.

