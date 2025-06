Una delegazione della Camera in visita all’Istituto Italiano di Cultura di Londra

ROMA (ITALPRESS) – Una delegazione della Camera dei deputati guidata dalla vicepresidente Anna Ascani ha iniziato dall‘Istituto Italiano di Cultura di Londra una visita di studio nella capitale britannica. Nella sede di Belgrave Square, il direttore Francesco Bongarrà ha illustrato ad Ascani, a Filippo Scerra (M5S, deputato questore di Montecitorio), Rosaria Tassinari (FI), Ilaria Cavo (Noi Moderati) le attività culturali svolte dall’Istituto e la programmazione per i prossimi mesi.

“Con la loro missione di promuovere la conoscenza della nostra cultura e la nostra lingua, gli Istituti di Cultura rappresentano un elemento importante della presenza italiana all’estero” ha spiegato Ascani manifestando “apprezzamento per l’intensa e qualificata attività che viene quotidianamente portata avanti dall’Istituto di Londra”.

Bongarrà ha quindi esaminato con la delegazione di Montecitorio possibili forme di collaborazione per l’organizzazione comune di eventi in futuro. In particolare, ha ricordato l’intervento del del segretario generale della Camera Fabrizio Castaldi, l’anno scorso a una importante conferenza organizzata dall’Istituto di Cultura di Londra sul ruolo del Parlamento in Italia e nel Regno Unito.

-Foto Istituto Italiano di Cultura di Londra-

(ITALPRESS).