Una corsa in taxi si trasforma in una rapina, 46enne identificato e arrestato a Roma

ROMA (ITALPRESS) – Una corsa come tante, nata da una chiamata e proseguita con un tragitto apparentemente ordinario, fino ad una brusca escalation in una rapina a mano armata. E’ l’episodio ricostruito dagli investigatori della Polizia di Stato del V Distretto Prenestino, coordinati dai magistrati della Procura di Roma – Dipartimento criminalità diffusa e grave, sfociato nell’esecuzione di una misura cautelare in carcere nei confronti di un quarantaseienne romano, indiziato dei reati di rapina aggravata e porto di oggetti atti ad offendere.

Le indagini hanno preso avvio dalla denuncia della vittima, un tassista che nella notte aveva accettato la richiesta di una corsa. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo aveva prenotato il servizio utilizzando un’utenza telefonica riconducibile ad un conoscente e, una volta salito a bordo, aveva mantenuto un atteggiamento apparentemente tranquillo, chiedendo di essere accompagnato al Quarticciolo.

La situazione è precipitata al momento della richiesta del pagamento anticipato. A quel punto, il passeggero si è spostato dal sedile posteriore a quello anteriore, estraendo un grosso coltello da cucina e puntandolo contro il conducente, costringendolo a consegnare l’incasso di circa 100 euro.

Poi si è dileguato. Dall’analisi dell’utenza utilizzata per la prenotazione alle immagini del sistema di videosorveglianza installato sul taxi, fino al riconoscimento fotografico effettuati dalla vittima, i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità del presunto autore della rapina.

L’uomo è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip. Nel corso di una perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sequestrati il coltello utilizzato per la rapina e gli indumenti indossati la notte dell’episodio, che sono risultati compatibili con quelli immortalati dalle telecamere installate all’interno del veicolo.

Il quarantaseienne, finito in carcere, dovrà rispondere di rapina aggravata e porto di oggetti atti ad offendere.

-Foto di repertorio Polizia di Stato-

(ITALPRESS).