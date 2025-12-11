Un volume su Palazzo Abrantes, l’Ambasciatore Cortese incontra il Segretario Generale della Farnesina Guariglia

ROMA (ITALPRESS) – L’Ambasciatore Gaetano Cortese, assieme al professore Calogero Bellanca e alla professoressa Susana Mora Alonso Munoyerro, nel pomeriggio del 10 dicembre 2025 hanno incontrato presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale il Segretario Generale, Ambasciatore Riccardo Guariglia.

Al termine dell’incontro gli hanno consegnato alcuni esemplari del nuovo libro Il Palazzo di Abrantes – L’Istituto Italiano di Cultura a Madrid (Carlo Colombo Editore, 2025). Secondo quanto precisa una nota, nel cordiale incontro l’Ambasciatore Cortese e i due autori del volume hanno illustrato al Segretario Generale le varie fasi della laboriosa ricerca portata avanti sin dal 2021, durante la missione diplomatica dell’Ambasciatore Guariglia a Madrid e la successiva, completata nel 2025 durante l’attuale missione dell’Ambasciatore Buccino Grimaldi.

Nel corso dell’incontro hanno inoltre rivolto invito al Segretario Generale a partecipare alla cerimonia di presentazione del volume, che si terrà il 27 gennaio 2026, alle ore 17:30, presso la Sala Nassiriya del Senato della Repubblica, su iniziativa del Senatore Giulio Terzi di Sant’Agata, Presidente della Commissione Permanente delle Politiche dell’Unione Europea.

È stato anche preannunciato al Segretario Generale che sono in fase di elaborazione e di definizione eventi con l’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi, e con il Presidente del Circolo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciatore Maria Assunta Accili, per la presentazione dell’opera presso la Residenza dell’Ambasciatore d’Italia a Madrid e presso la Palazzina Storica del Sodalizio della Farnesina a Roma.

La pubblicazione, curata da Calogero Bellanca e da Susana Mora Alonso Munoyerro, ricostruisce le fasi storiche del Palazzo di Abrantes, già rappresentanza diplomatica d’Italia a Madrid dal 1888 sino al 1939 e da quella data sede dell’Istituto Italiano di Cultura nella capitale spagnola. Il volume si apre con una prefazione del Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciatore Riccardo Guariglia, da una premessa dell’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi e da una introduzione dell’Ambasciatore Gaetano Cortese. Bellanca e Munoyerro, autori della splendida ricerca, protrattasi per alcuni anni, hanno ricostruito la storia del Palazzo sin dalla sua prima apparizione nel contesto urbano di Madrid, con tutti i vari passaggi della proprietà fino all’acquisto, nel 1888, da parte dell’ambasciatore Giuseppe Tornielli Brusati di Vergano per conto del Re Umberto I di Savoia.

L’ edificio venne destinato a sede della rappresentanza diplomatica italiana e residenza dell’Ambasciatore d’Italia presso la Corte spagnola, fino al 1939, allorquando si convenne di trasferire l’ambasciata d’Italia a Madrid nel Palazzo dei Marchesi di Amboage. Nello stesso anno il Palazzo di Abrantes ha ospitato l’Istituto Italiano di Cultura a Madrid. Nella parte finale del libro, nella sezione degli apparati documentari, l’Ambasciatore Gaetano Cortese riporta le varie visite a livello di Capi di Stato, gli incontri bilaterali italo-spagnoli in occasione dei Simposi COTEC, tenutisi in Italia e Spagna, nonché gli elenchi dei rappresentanti diplomatici italiani in Spagna e dei direttori dell’Istituto Italiano di Cultura a Madrid.

La nuova pubblicazione, dedicata all’Istituto Italiano di Cultura a Madrid, va a completare la precedente opera “Il Palazzo dei Marchesi di Amboage” dedicata all’Ambasciata d’Italia, curata dall’Ambasciatore Gaetano Cortese d’intesa con l’allora Ambasciatore d’Italia a Madrid Riccardo Guariglia, edita nel 2021 per la speciale Collana dell’Editore Carlo Colombo di Roma.

