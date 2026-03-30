Un soldato indonesiano delle forze di pace dell’Unifil è stato ucciso in Libano, Giacarta chiede un’indagine

ROMA (ITALPRESS) – Un soldato delle forze di pace dell’Unifil di origine indonesiana è rimasto tragicamente ucciso ieri sera dall’esplosione di un proiettile in una postazione della forza di pace internazionale vicino ad Adchit Al Qusayr. Un altro è rimasto gravemente ferito. Lo ha reso noto la stessa Unifil, sottolineando in una nota che “nessuno dovrebbe mai perdere la vita al servizio della causa della pace”.

Un altro militare è rimasto ferito ed è attualmente ricoverato in ospedale in gravi condizioni. “Non conosciamo la provenienza del proiettile. Abbiamo avviato un’indagine per accertare tutte le circostanze. Ribadiamo l’appello a tutti gli attori affinché rispettino i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale e garantiscano in ogni momento la sicurezza del personale e delle proprietà delle Nazioni Unite, astenendosi da azioni che possano mettere in pericolo i caschi blu”, sottolinea ancora l’Unifil.

Intanto il governo indonesiano, tramite il ministero degli Esteri, condanna “fermamente l’incidente e chiede un’indagine approfondita e trasparente”.

-Foto di repertorio IPA Agency-

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