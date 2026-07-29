Un rapporto del National Space Operations Centre britannico segnala un aumento dei rischi nel dominio spaziale

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Il National Space Operations Centre (NSpOC) britannico rileva un incremento delle minacce e dei rischi che hanno interessato il dominio spaziale nel mese di giugno 2026, evidenziando un quadro operativo più complesso rispetto al mese precedente.

Il rapporto, pubblicato congiuntamente da UK Space Agency, UK Space Command, Met Office e Ministry of Defence, indica un aumento simultaneo dei rientri incontrollati nell’atmosfera, delle allerte per possibili collisioni tra satelliti e dell’attività meteorologica spaziale, pur precisando che “tutti i servizi di allerta e protezione del NSpOC hanno operato regolarmente durante l’intero periodo”.

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