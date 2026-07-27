ASI e ACN finanziano 4 nuove borse di studio presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

PISA (ITALPRESS) – La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa amplia l’offerta formativa dei propri corsi Ph.D. con quattro posti aggiuntivi, coperti con altrettante borse di studio, per esplorare nuove frontiere di ricerca in settori all’avanguardia come la robotica indossabile per missioni spaziali, la propulsione spaziale sostenibile, la sicurezza informatica e la governance dell’Intelligenza artificiale.

Le quattro nuove posizioni sono finanziate, due a testa, dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), e “si aggiungono a un’offerta formativa che, per l’anno accademico 2026-27, aveva già messo a disposizione 58 posti”, si legge in una nota.

Delle quattro borse di studio, due riguardano il Corso Ph.D. in Emerging Digital Technologies, una il Ph.D. in Biorobotica e una il Ph.D. in Law. I corsi PhD della Scuola Superiore Sant’Anna mirano a “collegare la ricerca di base e la ricerca applicata, con una forte attenzione alle richieste di innovazione da parte del mondo industriale e delle istituzioni pubbliche”.

Secondo il recente report di AlmaLaurea, il 100% di chi consegue un dottorato di ricerca alla Scuola Sant’Anna trova lavoro a un anno dal titolo. La scadenza per presentare domanda è fissata a lunedì 7 settembre 2026 mentre l’inizio delle lezioni è previsto per il 1° ottobre 2026.

– Foto Ufficio Stampa Scuola Superiore Sant’Anna –

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