Northrop Grumman verso il programma NATO per l’MQ-4C Triton

IPA86475932 - July 7, 2026, Ankara, Turkiye, Turkiye: Northrop Grumman Vice President International FRANK MORLEY (L) and NATO Secretary General MARK RUTTE (R) gesture towards someone offstage during the NATO Summit Defence Industry Forum at the ATO Congresium in Ankara, Turkey, Tuesday, July 7, 2026. The pair announced a major expansion of NATO maritime and airborne intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) capabilities following a joint agreement by four alliance nations to purchase up to five MQ-4C Triton high-altitude surveillance drones from United States defence manufacturer Northrop Grumman. (Credit Image: © Bianca Otero/ZUMA Press Wire)

ROMA (ITALPRESS/ECONOMIADELLOSPAZIO) – La decisione della NATO di firmare una Lettera d’Intenti (LOI) per ampliare la propria capacità di Intelligence, Sorveglianza e Ricognizione (ISR) attraverso il MQ-4C Triton apre una nuova fase della cooperazione industriale transatlantica nel settore della difesa. L’iniziativa non punta soltanto a rafforzare la sorveglianza marittima dell’Alleanza, ma anche a valorizzare le sinergie con la flotta di velivoli senza pilota già in servizio e a coinvolgere l’industria europea nello sviluppo delle infrastrutture di supporto. La lettera d’intenti è stata sottoscritta nei giorni scorsi da quattro Paesi alleati in occasione del vertice NATO dedicato all’industria della difesa.

Qualora il programma venisse approvato, Northrop Grumman realizzerebbe e consegnerebbe i velivoli in collaborazione con la U.S. Navy, mentre partner industriali europei fornirebbero le stazioni di terra e l’infrastruttura per l’elaborazione dei dati. L’eventuale introduzione del MQ-4C Triton rappresenta l’evoluzione naturale delle capacità ISR già sviluppate dall’Alleanza attraverso i droni RQ-4D Phoenix, variante del Global Hawk, operativi dalla base di Sigonella, in Italia. Questi sistemi hanno fornito negli ultimi anni dati di intelligence, sorveglianza e ricognizione a supporto del processo decisionale dei comandanti NATO.

Dal punto di vista industriale, la comunanza tecnologica tra il Triton e la famiglia Global Hawk consentirebbe inoltre di sfruttare importanti economie di scala nelle attività di operazione, manutenzione e addestramento. La possibilità di condividere procedure, competenze e parte del supporto logistico ridurrebbe il costo complessivo del ciclo di vita della flotta, evitando la necessità di sviluppare un’infrastruttura completamente nuova. È uno degli elementi che rafforzano la sostenibilità industriale dell’iniziativa.

Secondo Jane Bishop, vicepresidente e direttrice generale della divisione Global Surveillance di Northrop Grumman, la collaborazione con la NATO e la U.S. Navy rafforzerà le capacità di sorveglianza terrestre e marittima dell’Alleanza. “Come Phoenix, Triton svolge attività di ISR ad altitudini più elevate e con maggiore autonomia rispetto ai sistemi a media altitudine ed è pronto a fornire alla NATO nuovi livelli di capacità e flessibilità operativa per monitorare e proteggere gli interessi marittimi dal Mediterraneo all’estremo Nord”, ha dichiarato.

Progettato per la U.S. Navy e la Royal Australian Air Force, il MQ-4C Triton supporta missioni di pattugliamento marittimo, intelligence dei segnali e ricerca e soccorso. Grazie alla capacità di operare ad alta quota per lunghi periodi e di condividere dati in tempo reale con altre piattaforme, il sistema amplia la copertura di sorveglianza marittima e migliora l’integrazione delle operazioni multidominio dell’Alleanza.

Per l’industria europea, il coinvolgimento previsto nella realizzazione delle componenti di terra e dei sistemi di elaborazione dei dati conferma la volontà della NATO di sviluppare programmi fondati sulla cooperazione industriale tra le due sponde dell’Atlantico. In questo contesto, il MQ-4C Triton non rappresenta soltanto un potenziamento delle capacità operative dell’Alleanza, ma anche un’opportunità per consolidare una filiera industriale condivisa, valorizzando le competenze già maturate con il programma Phoenix e favorendo una maggiore interoperabilità tra sistemi e operatori.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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