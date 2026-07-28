Farnborough 2026, la ricerca tra sicurezza e pace

di Andrea Colucci

ROMA (ITALPRESS) – Farnborough 2026 si è chiusa lasciando l’immagine nitida di un’industria aerospaziale chiamata a misurarsi con un mondo più instabile. Nei padiglioni alle porte di Londra, la difesa ha occupato uno spazio dominante: droni, sistemi anti-drone, sensori, intelligenza artificiale, difesa aerea e nuovi velivoli da combattimento hanno raccontato, prima ancora dei contratti, il peso delle guerre in corso e delle nuove esigenze di sicurezza. Ma sarebbe riduttivo leggere la fiera soltanto come una grande esposizione militare. Accanto ai programmi per la difesa sono rimasti centrali l’aviazione civile, la sostenibilità, la propulsione, lo spazio e le tecnologie dual use. Anche la competizione fra Boeing e Airbus, pur meno spettacolare rispetto ad altre edizioni e condizionata dai ritardi produttivi e dalle difficoltà delle catene di fornitura, ha confermato una domanda mondiale ancora robusta. Il vero tema, però, non è più soltanto vendere nuovi aeromobili: è riuscire a produrli, renderli più efficienti e prepararli alle esigenze dei prossimi decenni. È qui che la ricerca torna ad assumere un ruolo decisivo.

Negli scenari di guerra può offrire strumenti più precisi, sistemi di protezione più efficaci e tecnologie capaci di ridurre l’esposizione umana. Ma è soprattutto negli scenari di pace che manifesta la sua funzione più alta: rendere il volo più sicuro e sostenibile, osservare il pianeta, prevenire e gestire le emergenze, migliorare le telecomunicazioni, favorire l’accesso allo spazio e trasformare innovazioni nate per impieghi strategici in applicazioni civili. La presenza italiana Farnborough ha mostrato un sistema industriale e scientifico articolato. Leonardo ha presentato un portafoglio multidominio che va dall’Eurofighter al GCAP, dagli addestratori M-346 e M-345 ai sistemi unmanned, dagli elicotteri alle tecnologie anti-drone. Il gruppo ha ribadito l’importanza di rafforzare la capacità produttiva, rendere più resilienti le filiere e consolidare la cooperazione internazionale. È una linea coerente con una fase nella quale nessun grande programma aerospaziale può essere affrontato in solitudine e nella quale l’Italia può giocare un ruolo rilevante grazie alle proprie competenze industriali e tecnologiche. In questo quadro si colloca anche il contributo del CIRA, che a Farnborough ha portato tre esperienze emblematiche: la piattaforma stratosferica per missioni persistenti di osservazione e telecomunicazione, il Body Flap dello Space Rider europeo e la camera di combustione monolitica OMOP, realizzata con tecniche di produzione additiva. Sono tecnologie diverse, ma unite dalla stessa capacità di trasformare la ricerca in soluzioni disponibili per l’industria e per grandi programmi nazionali ed europei.

La piattaforma stratosferica, in particolare, mostra quanto sia sottile il confine fra sicurezza e utilità civile: può sostenere attività di sorveglianza, ma anche monitoraggio ambientale, gestione delle calamità e agricoltura di precisione. Analogamente, i materiali per il rientro atmosferico e le nuove soluzioni propulsive non sono soltanto traguardi di laboratorio, bensì elementi abilitanti per un accesso allo spazio più affidabile, riutilizzabile ed economicamente sostenibile. Il messaggio finale di Farnborough, dunque, non dovrebbe essere che la guerra è diventata il principale motore dell’innovazione. La lezione più utile è un’altra: nei momenti di crisi la ricerca accelera, ma spetta alla politica, alle istituzioni e all’industria orientarne i risultati. La superiorità tecnologica può servire a difendere; la conoscenza, però, deve soprattutto contribuire a prevenire i conflitti, proteggere le persone e costruire sviluppo. È su questo terreno che l’aerospazio può dimostrare di essere non soltanto un settore strategico, ma anche una vera infrastruttura di pace.

– foto IPA Agency –

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