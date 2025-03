Un radar di monitoraggio nell’indopacifico, il progetto di Leolabs

ROMA (ITALPRESS) – LeoLabs, azienda californiana che si occupa di monitoraggio spaziale, ha ottenuto un accordo pubblico-privato da 60 milioni di dollari per la realizzazione di un sito radar di nuova generazione nella regione indo-pacifica. L’accordo è noto come Strategic Funding Increase (STRATFI) assegnato dall’organizzazione SpaceWERX della U.S. Space Force.

Una metà sarà finanziata dal programma Small Business Innovation Research (SBIR) e da altre agenzie della difesa, tra cui il Comando spaziale statunitense, l’altra metà sarà a carico degli investitori privati di LeoLabs. In base all’accordo, LeoLabs lavorerà per distribuire una nuova installazione radar ad altissima frequenza (UHF) entro la fine del 2026. Il sistema traccerà satelliti e altri oggetti in orbita terrestre bassa e monitorerà le attività di particolare interesse per il Comando Indo-Pacifico (Indo-PACOM) delle forze armate statunitensi.

Il sito nell’Indo-Pacifico sarà più grande, con un campo visivo più ampio, che gli consentirà di monitorare contemporaneamente una più ampia fascia dello spazio orbitale: il radar seguirà le attività spaziali e si concentrerà anche sul rilevamento dei lanci spaziali cinesi e sul monitoraggio delle manovre dei satelliti cinesi, hanno dichiarato da LeoLabs. Il nuovo sito sarà integrato nella rete globale di sensori di LeoLabs, che fornisce un’ampia copertura nell’emisfero settentrionale e meridionale e nelle regioni equatoriali. Il radar funzionerà come sistema a doppio uso, a supporto di clienti sia governativi che commerciali.

– Foto Ufficio stampa Leolabs –

(ITALPRESS)