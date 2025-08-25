Un piano contro la povertà alimentare

ROMA (ITALPRESS) - È operativo il piano contro la povertà alimentare. L'atto normativo, frutto di un accordo tra il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e il dicastero del Lavoro, prevede uno stanziamento di 54,9 milioni per il Fondo Nazionale Indigenti. Le risorse stanziate sono destinate all'acquisto di una varietà di articoli alimentari di provenienza italiana, da distribuire in collaborazione con enti del terzo settore. Il cesto di prodotti, caratterizzato da un elevato valore nutrizionale, comprende: biscotti per bambini, formaggi con denominazione d'origine protetta, riso per risotti, salumi sia DOP che a indicazione geografica protetta, carne di vitello, succhi di frutta, macedonia e una selezione di verdure e legumi in scatola. Lo stanziamento serve all’acquisto di prodotti alimentari da filiera italiana da distribuire in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore. Il paniere include alimenti di qualità e ad alto valore nutrizionale, come biscotti per l’infanzia, formaggi Dop, riso da risotto, salumi Dop e Igp, carne di vitella, succhi di frutta, macedonia, verdure e legumi conservati. Tra le organizzazioni che collaborano a questo programma ci sono Caritas, Croce Rossa, Banco Alimentare, Banco delle Opere di Carità, Comunità di Sant’Egidio, Banco Alimentare Roma, Sempre per la Pace. /gtr